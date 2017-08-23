обмерный план
техническое задание
план перепланировки
план расстановки мебели
план расстановки сантехники
срок исполнения от 5 рабочих днейВЫБРАТЬ
обмерный план
техническое задание
план перепланировки
план расстановки мебели
план расстановки сантехники
3D визуализация
(1 ключевое помещение)
схема размещения выключателей и розеток
схема разреза потолков
схема развертки стен
план напольного покрытия и размещения теплых полов
план размещения светильников
авторское сопровождение
срок исполнения от 10 рабочих днейВЫБРАТЬ
самый популярный
обмерный план
техническое задание
план перепланировки
план расстановки мебели
план расстановки сантехники
3D визуализация
(ключевых помещений)
схема размещения выключателей и розеток
схема разреза потолков
схема развертки стен
план напольного покрытия и размещения теплых полов
план размещения светильников
авторское сопровождение
план раскладки плитки в санузлах и расчет количества
подбор отделочных материалов
консультация по декорированию помещений
ведомость отделочных материалов
ведомость электрофурнитуры
ведомость проемов и дверей
ведомость кухонного оборудования
срок исполнения от 15 рабочих днейВЫБРАТЬ
обмерный план
техническое задание
план перепланировки
план расстановки мебели
план расстановки сантехники
3D визуализация
(всех помещений включая сан. узел, коридоры, гардеробные)
схема размещения выключателей и розеток
схема разреза потолков
схема развертки стен
план напольного покрытия и размещения теплых полов
план размещения светильников
авторское сопровождение
план раскладки плитки в санузлах и расчет количества
подбор отделочных материалов
консультация по декорированию помещений
ведомость отделочных материалов
ведомость электрофурнитуры
ведомость проемов и дверей
ведомость кухонного оборудования
срок исполнения от 15 рабочих днейВЫБРАТЬ
Разовая консультация — 10 000 руб
3 часа
Вы звоните или оставляете заявку на сайте.
Выезжаю на объект, произвожу бесплатный замер помещения, провожу консультацию и сбор сведений.
Согласовываем стоимость и заключаем договор.
Вы вносите предоплату 50% стоимости.
Разрабатывается техническое задание.
Создаем концепцию проекта (до 3х вариантов).
Согласовываем и вносим правки.
Разрабатывается вся документация по проекту. Планы перепланировки, расстановки мебели, сантехники, электрический план, разверстка стен, разрезы потолков и остальные, согласно выбранному тарифу.
Проводим согласования, вносим правки и доводим проект до завершения.
Согласовываем и вносим правки.
Вы получаете завершенные эскизы помещений.
Вы получаете индивидуальный проект в оговоренный срок.
Производим окончательный рассчет 50% от стоимости.
Я проведу инструктаж исполнителей о специфике работы с проектом. При необходимости, исполнители всегда смогут позвонить мне и получить необходимые рекомендации, вовремя внести коррективы, оперативно получить проектную документацию.
Я всегда рад новым интересным проектам и обещаю каждому проекту индивидуальный подход и частичку своей души. Для связи со мной используйте следующие контакты:
Я в соц. сетях:
задайте свой вопрос в этой форме,
я отвечу Вам в течении дня