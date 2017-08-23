Здравствуйте! Меня зовут ВИКТОР СЕМИРОТ, я являюсь ДИЗАЙНЕРОМ ИНТЕРЬЕРА с многолетним опытом работы, ярким портфолио и множеством благодарных клиентов. За 15 лет деятельности, мною были реализованы десятки профессиональных и успешных проектов, благодаря которым я заслужил высокий авторитет и доверие в данной сфере. В мои услуги входит проектирование, дизайн и декорирование частных жилых помещений и общественных интерьеров.

15 летний опыт 400 реализованных проектов работа по договору эскизы делаются от руки акварелью или 3D модель на выбор

МОИ ПУБЛИКАЦИИ И НАГРАДЫ

При создании проектов я всегда уделяю особое внимание

пожеланиям клиента, сохраняя при этом, профессиональный подход и неповторимый стиль

Я знаю, как сделать неповторимый интерьер, не переплачивая за материалы.

Красота и стиль могут быть выгодными

Цены на мои услуги Я предлагаю гибкую систему тарифов, благодаря которой, вы сможете подобрать необходимый вам объем оказываемых услуг БАЗОВЫЙ 1 000 руб/м2 обмерный план техническое задание план перепланировки план расстановки мебели план расстановки сантехники ЭСКИЗНЫЙ 1 500 руб/м2 обмерный план техническое задание план перепланировки план расстановки мебели план расстановки сантехники 3D визуализация

(1 ключевое помещение) схема размещения выключателей и розеток схема разреза потолков схема развертки стен план напольного покрытия и размещения теплых полов план размещения светильников авторское сопровождение самый популярный ОПТИМАЛЬНЫЙ 2 500 руб/м2 обмерный план техническое задание план перепланировки план расстановки мебели план расстановки сантехники 3D визуализация

(ключевых помещений) схема размещения выключателей и розеток схема разреза потолков схема развертки стен план напольного покрытия и размещения теплых полов план размещения светильников авторское сопровождение план раскладки плитки в санузлах и расчет количества подбор отделочных материалов консультация по декорированию помещений ведомость отделочных материалов ведомость электрофурнитуры ведомость проемов и дверей ведомость кухонного оборудования ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 3 000 руб/м2 обмерный план техническое задание план перепланировки план расстановки мебели план расстановки сантехники 3D визуализация

(всех помещений включая сан. узел, коридоры, гардеробные) схема размещения выключателей и розеток схема разреза потолков схема развертки стен план напольного покрытия и размещения теплых полов план размещения светильников авторское сопровождение план раскладки плитки в санузлах и расчет количества подбор отделочных материалов консультация по декорированию помещений ведомость отделочных материалов ведомость электрофурнитуры ведомость проемов и дверей ведомость кухонного оборудования

Дополнительные услуги Разовая консультация — 10 000 руб 3 часа

С большинством клиентов мы становится хорошими друзьями,

благодаря комфортному общению во время реализации проекта,

моему вниманию к личному времени и мобильности заказчика

Схема работы 1 Обращение Вы звоните или оставляете заявку на сайте. 2 Заключаем договор Выезжаю на объект, произвожу бесплатный замер помещения, провожу консультацию и сбор сведений. Согласовываем стоимость и заключаем договор. Вы вносите предоплату 50% стоимости. 3 Начинаем работать Разрабатывается техническое задание. Создаем концепцию проекта (до 3х вариантов). Согласовываем и вносим правки. 4 Подготавливаем документацию Разрабатывается вся документация по проекту. Планы перепланировки, расстановки мебели, сантехники, электрический план, разверстка стен, разрезы потолков и остальные, согласно выбранному тарифу. 5 Утверждение проекта Проводим согласования, вносим правки и доводим проект до завершения. Согласовываем и вносим правки. Вы получаете завершенные эскизы помещений. 6 Ура! Все готово! Вы получаете индивидуальный проект в оговоренный срок. Производим окончательный рассчет 50% от стоимости. При заключении договора вы получаете АВТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ в течение всего времени реализации проекта " Я проведу инструктаж исполнителей о специфике работы с проектом. При необходимости, исполнители всегда смогут позвонить мне и получить необходимые рекомендации, вовремя внести коррективы, оперативно получить проектную документацию. — Виктор Семирот

Мое участие будет полноценным настолько, насколько того потребует специфика строительных работ