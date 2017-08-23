ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
от 1 000 руб/м2

Здравствуйте! Меня зовут
ВИКТОР СЕМИРОТ,
я являюсь ДИЗАЙНЕРОМ ИНТЕРЬЕРА
с многолетним опытом работы, ярким портфолио и множеством благодарных клиентов. За 15 лет деятельности, мною были реализованы десятки профессиональных и успешных проектов, благодаря которым я заслужил высокий авторитет и доверие в данной сфере. В мои услуги входит проектирование, дизайн и декорирование частных жилых помещений и общественных интерьеров.
15
летний опыт
400
реализованных проектов
работа по договору
эскизы делаются от руки акварелью или 3D модель на выбор

МОИ ПУБЛИКАЦИИ И НАГРАДЫ

При создании проектов я всегда уделяю особое внимание
пожеланиям клиента, сохраняя при этом, профессиональный подход и неповторимый стиль
Я знаю, как сделать неповторимый интерьер, не переплачивая за материалы.
Красота и стиль могут быть выгодными

Цены на мои услуги

Я предлагаю гибкую систему тарифов, благодаря которой, вы сможете подобрать необходимый вам объем оказываемых услуг
БАЗОВЫЙ
1 000
руб/м2

обмерный план

техническое задание

план перепланировки

план расстановки мебели

план расстановки сантехники

срок исполнения от 5 рабочих дней

ЭСКИЗНЫЙ
1 500
руб/м2

обмерный план

техническое задание

план перепланировки

план расстановки мебели

план расстановки сантехники

3D визуализация
(1 ключевое помещение)

схема размещения выключателей и розеток

схема разреза потолков

схема развертки стен

план напольного покрытия и размещения теплых полов

план размещения светильников

авторское сопровождение

срок исполнения от 10 рабочих дней

самый популярный

ОПТИМАЛЬНЫЙ
2 500
руб/м2

обмерный план

техническое задание

план перепланировки

план расстановки мебели

план расстановки сантехники

3D визуализация
(ключевых помещений)

схема размещения выключателей и розеток

схема разреза потолков

схема развертки стен

план напольного покрытия и размещения теплых полов

план размещения светильников

авторское сопровождение

план раскладки плитки в санузлах и расчет количества

подбор отделочных материалов

консультация по декорированию помещений

ведомость отделочных материалов

ведомость электрофурнитуры

ведомость проемов и дверей

ведомость кухонного оборудования

срок исполнения от 15 рабочих дней

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
3 000
руб/м2

обмерный план

техническое задание

план перепланировки

план расстановки мебели

план расстановки сантехники

3D визуализация
(всех помещений включая сан. узел, коридоры, гардеробные)

схема размещения выключателей и розеток

схема разреза потолков

схема развертки стен

план напольного покрытия и размещения теплых полов

план размещения светильников

авторское сопровождение

план раскладки плитки в санузлах и расчет количества

подбор отделочных материалов

консультация по декорированию помещений

ведомость отделочных материалов

ведомость электрофурнитуры

ведомость проемов и дверей

ведомость кухонного оборудования

срок исполнения от 15 рабочих дней

*Для помещений площадью более 150м/кв
действует скидка 20% для тарифов "Оптимальный" и "Эксклюзивный"

Дополнительные услуги

Разовая консультация — 10 000 руб

3 часа

С большинством клиентов мы становится хорошими друзьями,
благодаря комфортному общению во время реализации проекта,
моему вниманию к личному времени и мобильности заказчика

Схема работы

1

Обращение

Вы звоните или оставляете заявку на сайте.

2

Заключаем договор

Выезжаю на объект, произвожу бесплатный замер помещения, провожу консультацию и сбор сведений.

Согласовываем стоимость и заключаем договор.

Вы вносите предоплату 50% стоимости.

3

Начинаем работать

Разрабатывается техническое задание.

Создаем концепцию проекта (до 3х вариантов).

Согласовываем и вносим правки.

4

Подготавливаем документацию

Разрабатывается вся документация по проекту. Планы перепланировки, расстановки мебели, сантехники, электрический план, разверстка стен, разрезы потолков и остальные, согласно выбранному тарифу.

5

Утверждение проекта

Проводим согласования, вносим правки и доводим проект до завершения.

Согласовываем и вносим правки.

Вы получаете завершенные эскизы помещений.

6

Ура! Все готово!

Вы получаете индивидуальный проект в оговоренный срок.

Производим окончательный рассчет 50% от стоимости.

При заключении договора вы получаете АВТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ в течение всего времени реализации проекта

Я проведу инструктаж исполнителей о специфике работы с проектом. При необходимости, исполнители всегда смогут позвонить мне и получить необходимые рекомендации, вовремя внести коррективы, оперативно получить проектную документацию.

— Виктор Семирот
Мое участие будет полноценным настолько, насколько того потребует специфика строительных работ

ХОТИТЕ РАБОТАТЬ СО МНОЙ?

Я всегда рад новым интересным проектам и обещаю каждому проекту индивидуальный подход и частичку своей души. Для связи со мной используйте следующие контакты:

Виктор Семирот - дизайнер интерьера
+7 925 420-65-15

Я в соц. сетях:

Инстаграм: @design_moscow77

задайте свой вопрос в этой форме,
я отвечу Вам в течении дня

